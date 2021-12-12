Москва, 12 декабря, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Итоговое мероприятие пятого, юбилейного Всероссийского правового (юридического) диктанта прошло 12 декабря, в День Конституции России, во всех регионах страны. Об этом 12 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Москве центральной площадкой мероприятия стала Российская государственная библиотека, которая также представила в своем Румянцевском зале уникальные исторические документы и издания, посвященные Конституции РФ.

В мероприятии принял участие полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Михаил Барщевский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов считает введение QR-кодов попыткой под благовидным предлогом подвергнуть ревизии конституционные права граждан