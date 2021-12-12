Новосибирск, 12 декабря, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 12 декабря, за прошедшие сутки было зарегистрировано 5210 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

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Отметим, что днём ранее, 11 декабря, за прошедшие сутки, было зарегистрировано 5882 обращения из-за ОРВИ.

При этом в регионе выявлено 87 477 случаев заражения коронавирусом (+385 за сутки), в том числе у 9558 детей; 59 237 пациентов полностью выздоровели (+100 за сутки); умерли 3976 человек (+15 за сутки).