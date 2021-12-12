Новосибирск, 12 декабря, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 12 декабря, за минувшие сутки было выявлено 385 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 389 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

«Скончались ещё пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 52 года, 56 лет, 60 лет, 80 лет, 83 года, 83 года и женщины в возрасте 61 год, 62 года, 62 года, 63 года, 66 лет, 71 год, 74 года, 77 лет, 81 год. Всего в регионе 3976 человек», — сообщает оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 87 477 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 9558 детей; 59 237 пациентов полностью выздоровели (+100 за сутки).