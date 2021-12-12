Россошь, Воронежская область, 12 декабря, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Воронежской области суд частично удовлетворил иск сотрудника «Минудобрения» и депутата Россошанского горсовета, отстранённого от работы из-за отсутствия прививки. Об этом в соцсетях сообщил правозащитник Илья Сиволдаев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

«Россошанский районный суд Воронежской области принял решение о частичном удовлетворении иска о защите трудовых прав аппаратчика очистки газа цеха производства жидких минеральных удобрений АО «Минудобрения» Владимира Фоменко, являющегося депутатом Совета народных депутатов городского поселения город Россошь от КПРФ. Суд признал незаконным отстранение его от работы без сохранения заработной платы с 3 по 30 ноября 2021 года по причине того, что он отказался от проведения вакцинации, обязал работодателя выплатить заработную плату за время вынужденного прогула и 3000 рублей компенсации морального вреда. Мотивированное решение будет выдано через пять рабочих дней», — говорится в сообщении Сиволдаева.

Как пояснил Сиволдаев, суд учёл, что постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации сотрудников предприятий, в числе которых было указано и «Минудобрения», носит рекомендательный, а не обязательный характер. Кроме того, как настаивала сторона истца, его работа не связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, он не относится к категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации (в соответствии с календарем прививок Минздрава).

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Как сообщало ИА REGNUM, в российские суды поступил целый ряд исков от сотрудников к работодателям в связи с отстранением от работы из-за отсутствия прививки против коронавируса. В частности, в Волгоградской области такие иски были поданы преподавателями музыкальной школы, однако они получили отказ.