Ростов-на-Дону, , 12:14 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 27 случаев смерти среди пациентов с COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 12 декабря.

Коронавирус Minzdrav.orb.ru

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Не смогли справиться с осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией, 18 женщин в возрасте от 38 до 93 лет и девять мужчин в возрасте от 56 до 72 лет. У всех пациентов имелись хронические заболевания.

За весь период пандемии от COVID-19 скончались 9 129 жителей Ростовской области.

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