Ростов-на-Дону, 12 декабря, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 652 случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 декабря. Для сравнения: днём ранее выявлено 649 носителей инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число случаев заражения подтверждено в Ростове-на-Дону (185), Таганроге (41), Шахтах (31), Волгодонске (28), Новочеркасске (20), Аксайском (19), Неклиновском (17) районах, а также Батайске, Новошахтинске, Азовском и Миллеровском районах (по 15). Более четверти заразившихся — люди старше 66 лет, 11% — дети.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 183 365 жителей Ростовской области. Выздоровели 157 515 пациентов.