Ростов-на-Дону, 12 декабря, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в День Конституции РФ принял участие во всероссийской акции и написал правовой диктант.

Duma.gov.ru Конституция РФ

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия отмечает День Конституции – все новости»

«Хорошая возможность сегодня проверить свою правовую грамотность и для профессионалов, и для обычных граждан — Всероссийский правовой (юридический) диктант. Уже 900 тысяч человек приняли в нем участие, сделал это и я. Довольно интересные вопросы, как мне кажется», — написал глава региона в Instagram.

https://www.instagram.com/p/CXX8aO2s1i-/

Донской губернатор получил сертификат за участие в акции. Голубев набрал 98 баллов из 100 возможных.

ИА REGNUM сообщало, что Конституция РФ была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. 1 июля 2020 года в неё были внесены изменения, одобренные в ходе общероссийского голосования.