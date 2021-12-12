Ростов-на-Дону, 12 декабря, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Жителей Ростовской области поздравили с Днём Конституции РФ, отмечаемым сегодня, 12 декабря. В приветственной речи, опубликованной на сайте донского правительства, в частности, говорится:

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция России

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«Конституционные принципы и нормы — одно из ключевых условий устойчивого развития нашей страны и объединения граждан для решения масштабных задач в деловой и социальной сферах, сохранения исторического и культурного наследия.

Вместе со всей Россией Ростовская область уверенно идет по пути преобразований. Убеждены, что мы преодолеем любые трудности и осуществим все намеченные планы».

Жителям Ростовской области донские власти пожелали счастья, благополучия и новых достижений во имя родного края и России.

ИА REGNUM напоминает, что глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко накануне Дня Конституции РФвручил паспорта школьным активистам. Главный документ получили восемь ребят, достойно проявившиеся себя в учёбе, творчестве и общественной деятельности.