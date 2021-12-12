Ростов-на-Дону, 12 декабря, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко вручил паспорта школьным активистам. Церемония состоялась накануне Дня Конституции РФ. Главный документ получили восемь ребят, достойно проявившиеся себя в учёбе, творчестве и общественной деятельности.

Rostov-gorod.ru Паспорт гражданина РФ

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«С получением главных документов [ребята] стали полноценными гражданами нашей страны. Желаю [им] гордо нести по жизни высокое звание гражданина Российской Федерации!» — написал Логвиненко в Instagram.

В этот же день ростовский сити-менеджер поприветствовал победителей и лауреатов городских молодежных конкурсов, пожелав им дальнейших творческих успехов и новых побед.