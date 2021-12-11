Екатеринбург, 11 декабря, 2021, 17:49 — ИА Регнум. В Свердловской области зарегистрирован ещё 661 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Из них 160 в Екатеринбурге. Всего в регионе обнаружили уже 186 767 заразившихся.

В тяжёлом состоянии госпитализированы 636 пациентов. Выздоровели 162 018 человек. Скончались от COVID-19 уже 8790 граждан.