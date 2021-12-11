Новосибирск, 11 декабря, 2021, 17:42 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 11 декабря, за сутки было выявлено 389 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 396 случаев.

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«Скончались ещё тринадцать пациентов: юноша в возрасте 17 лет, мужчины в возрасте 54 года, 58 лет, 66 лет, 67 лет, 83 года, 88 лет и женщины в возрасте 54 года, 68 лет, 76 лет, 83 года, 84 года, 85 лет. Всего в регионе умер 3961 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе выявлено 87 062 случая заражения коронавирусом, в том числе у 9478 детей; 59 137 пациентов полностью выздоровели (+255 за сутки).