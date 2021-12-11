Екатеринбург, 11 декабря, 2021, 17:11 — ИА Регнум. В Свердловской области хватает мощностей для лечения пациентов с COVID-19. Об этом в соцсетях написал губернатор Евгений Куйвашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Главу региона спросили, почему под таких пациентов не выставочный центр «Екатеринбург-Экспо», на площадях которого ранее успешно разместили мобильный госпиталь за 260 млн рублей. И чиновник ответил, что необходимости в развёртывании такого модуля нет.

«Сейчас у нас в регионе мощностей для лечения больных новой коронавирусной инфекцией хватает», — написал Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, во время очередной волны пандемии коронавируса под ковидные госпитали снова отдавали обычные больницы. Под коронавирусную «оптимизацию» пошли даже кардиологические отделения. При этом отметим, что если бы на базе «Екатеринбург-Экспо» развернули мобильный госпитальный комплекс на две тысячи мест, то этого можно было избежать.