Ереван, 11 декабря 2021, 16:24 — REGNUM В Армении задержали нескольких военнослужащих, которые совершили побег 16 ноября во время эскалации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщила пресс-служба СК республики.
По данным ведомства, 16 ноября «силы противника атаковали три боевые позиции, расположенные в районе линии Килисали на отрезке Ишханасар Сюникской области», находившиеся на боевом дежурстве старшина и два наблюдателя нарушили правила организации и несения воинской службы.
В итоге личный состав покинул боевые позиции и бежал, в результате чего военные Азербайджана вторглись на суверенную территорию республики и взяли в плен 24 армянских военнослужащих.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители приграничного села Норабак Гехаркуникской области Армении сообщили, что опасаются близкого соседства позиций Вооружённых сил Азербайджана.
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