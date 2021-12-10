Ереван, , 16:10 — REGNUM Жители приграничного села Норабак Гехаркуникской области Армении опасаются близкого соседства позиций Вооружённых сил Азербайджана. Об этом 10 декабря рассказал агентству «Новости Армении» местный глава Вазген Асатрян.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

«Позиции противника нам видны, есть позиции на расстоянии всего двух километров от нас. Есть горы, ущелья, которые не позволяют видеть их действия. Они спокойно могут спуститься по горам и неожиданно оказаться в деревне», — сказал Асатрян.

Он отметил, что село уже покинули две семьи, из опасений за свою безопасность, а ещё одна семья собирается уехать. В селе периодически слышат, как армянская и азербайджанская стороны ведут перестрелки.

Стоит отметить, что сегодня, 10 декабря Баку и Ереван обвинили друг друга в обстреле позиций. С армянской стороны есть погибший и раненые.

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