Афины , 11 декабря, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Поддержка национальной системы здравоохранения является лишь одним из многих существенных шагов, которые необходимо предпринять в связи с нынешним трудным положением страны, заявил лидер главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас 10 декабря.

Kremlin.ru Алексис Ципрас

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Выступая в городе Игуменица на северо-западе Греции, где он встретился с представителями производственных органов и региональными должностными лицами, Ципрас сказал, что национальная система здравоохранения Греции находится в состоянии коллапса в условиях глубокого кризиса доверия к правительству и науке.

Ципрас отметил, что в Греции самые дорогие оптовые цены на электроэнергию в Европе, и добавил, что рост цен на электроэнергию для среднего домохозяйства может достигать 500 евро, в то время как «специалисты в области общественного питания и ресторанов в городе Янина упоминали о повышении цен до 2500 евро». Ципрас уверен, что меры поддержки должны продолжаться и в следующем новом году, поскольку «сокращение этих льгот с 1 января является социальной катастрофой», сказал он, упомянув новый государственный бюджет.

Что касается правительственной кампании по вакцинации против коронавируса, Ципрас рассказал о ее «вопиющей неспособности убедить граждан в преимуществах прививки», при этом только чуть более 60% населения страны были вакцинированы по сравнению с, например, более чем 90% в Португалии.