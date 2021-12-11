Москва, 11 декабря, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Участникам третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 «Спутник М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет, которая с начала ноября идет в Москве, могут выплатить по 15 тыс. рублей. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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«Вакцинированным добровольцам, сдавшим кровь на иммуногенность, будет выплачена денежная компенсация в размере 15 тысяч рублей, также 15 тысяч рублей выплатят всем участникам, получившим плацебо», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также в пресс-службе указали, что в общей сложности в третьей фазе испытаний будут участвовать три тыс. человек, из числа которых 600 участников получили плацебо, причем распределение участников ведется случайным образом.

Кроме того, уточняется, что в ходе первого приема участники проходят медосмотр, призванный определить, могут ли они участвовать в исследовании и в случае положительного результата, им ставят первый компонент прививки. Через 21 день подросткам ставят второй компонент вакцины.

«На 28-й день после введения первого компонента всем добровольцам делают электрокардиограмму, коагулограмму (анализ свертываемости крови), клинический и биохимический анализ крови и общий анализ мочи. В этот же день каждому добровольцу сообщат о том, что ему ввели вакцину или плацебо. Тем, кто получил плацебо, сделают прививку «Спутником М», чтобы продолжать наблюдение по плану исследования. Кроме того, 500 участникам предлагают дополнительно сдать анализ крови на иммуногенность (способность выработки антител против вируса) на первый, 28, 42, 90 и 180-й день», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки выявили 30 288 новых случаев заражения коронавирусом.