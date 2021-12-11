Москва, 11 декабря, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Для того, чтобы стать сезонной инфекцией, коронавирусу SARS-CoV-2 нужно пройти две стадии эволюции. Об этом 11 декабря рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Первая фаза — это усиление заразности и болезнетворности. Это связано с тем, что вирус начинает адаптироваться к человеческой популяции и добиваться оптимального режима репликации, потому что среда у человека отличается от среды летучей мыши», — приводит его слова Ura.ru.

При этом Чумаков добавил, что коронавирус меняет свои определенные компоненты, так как подстраивается под человеческий организм.

«А хорошая фаза, уменьшение патогенности, когда после того, как вирус адаптировался, начинается уменьшение патогенности. Это переход в привычную форму сезонных инфекций», — уточнил вирусолог.

Также он предположил, что появление штамма «Омикрон», по его мнению, может быть свидетельством второго этапа эволюции SARS-CoV-2.

«Но давайте посмотрим. Нам надо две-три недели еще, чтобы понять, в какую сторону развивается ситуация, насколько он вытесняет другие штаммы, потому что пока, в общем-то, это можно трактовать и так, и так», — пояснил вирусолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что южноафриканские ученые не обнаружили никаких признаков того, что новый штамм коронавируса «Омикрон» вызывает более тяжелую форму COVID-19.