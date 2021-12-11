Ростов-на-Дону, 11 декабря, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Ростовской области за весь период пандемии выполнено более 5 млн тестов на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 11 декабря.

Pixabay.com Тест

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За истекшие сутки в лабораториях Ростовской области проведено 16 910 теста на коронавирус. Всего на Дону выполнено 5 млн 2,81 тыс. исследований. Охват населения ПЦР-тестированием на 100 тыс. населения достигло 348,82.

В Ростовской области за весь период пандемии зарегистрировано 182 713 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 156 759 человек, скончались 9 102 пациента.