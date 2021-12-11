Москва, 11 декабря, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Число летальных исходов после заражения новой коронавирусной инфекцией в России по итогам истекших суток достигло 288 351. Об этом сообщает 11 декабря федеральный оперативный штаб.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин «Красная зона» городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова

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За истекшие сутки в России подтвердили 1171 смерть от COVID-19. Наибольшее число летальных исходов зарегистрировано в Москве (86), Санкт-Петербурге (61), Подмосковье (53) и Воронежской области (40).

Сутками ранее в оперативном штабе сообщали о 1176 смертях от COVID-19. Смертность от новой коронавирусной инфекции в России опустилась ниже отметки в 1200 случаев за сутки 6 декабря. Суточный прирост летальных исходов держался выше этой отметки с 9 ноября 2021 года.

По данным оперативного штаба, коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 55,7%. Полный курс вакцинации прошли 67,2 млн человек, хотя бы один компонент вакцины получили свыше 74 млн граждан.