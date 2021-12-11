Москва, 11 декабря, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Российские медики подтвердили 30 288 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за истекшие сутки. 11 декабря об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус в России

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Наименьшие темпы прироста сохраняются в Туве, Калмыкии и на Алтае. Сутками ранее в федеральном штабе сообщали о 30 873 выявленных новых случаях. Общее число выявленных случаев приближается к 10 млн (9 986 967).

За истекшие сутки в России выписано по выздоровлении 36 446 человек. Всего после COVID-19 в России выздоровели 8,7 млн человек.

Пик распространения новой коронавирусной инфекции в России пришёлся на начало ноября. Максимальные суточный прирост случаев COVID-19 составил 41 335, такие данные были зафиксированы 6 ноября 2021 года.