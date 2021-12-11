Москва, 11 декабря, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Вернувшиеся из Южноафриканской республики пациенты, заразившиеся штаммом коронавируса «Омикрон», прошли вакцинацию и переносят заболевание в легкой форме. Об этом 11 декабря рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Minzdrav.gov.ru Директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург

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"Там никаких тяжелых случаев нет, они в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет. Легкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы», — приводит его слова РИА Новости.

Также Гинцбург добавил, что специалисты центра Гамалеи взяли у указанных пациентов мазки, что позволило выделить образец штамма SARS-CoV-2 «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра Александр Гинцбург заявил, что в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи собрали конструкцию вакцины против штамма коронавируса «Омикрон».