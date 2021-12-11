Кейптаун, , 07:44 — REGNUM Коронавирус SARS‑CoV‑2 находился в организме ВИЧ-инфицированного жителя Южноафриканской Республики более полугода, из-за чего мог мутировать несколько раз и стать причиной появления штамма «Омикрон». С такой гипотезой выступила группа учёных, исследовавших происхождение штамма на юге Африки, написала 10 декабря газета Financial Times.

Врачи в ЮАР GovernmentZA

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«Учитывая, что Южная Африка столкнулась с первой волной заражения «омикроном», вполне вероятно, что этот вариант уходит своими корнями где-то в этот регион», — сообщил инфекционист Ричард Лесселлс из Университета Квазулу-Натал в Дурбане.

По его словам, выявленный пациент не лечил ВИЧ-инфекцию и его иммунитет оказался «слишком слаб, чтобы избавиться от вируса, но достаточно силен, чтобы управлять процессом эволюции».

Другая гипотеза учёных описывает появление «Омикрона» в процессе лечения COVID-19 лекарством от компании Merck. По словам вирусолога Уильяма Хазелтина, препарат молнупиравир проходил клинические испытания в ЮАР, и одним из его свойств является нарушение способности вируса к репликации, но оно же могло стать отправной точкой для нестабильной мутации.

Ранее американские учёные выдвинули версию, что новый штамм коронавируса «Омикрон» мог появиться в организме у человека с ослабленным иммунитетом.

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