Сингапур, 11 декабря, 2021, 06:01 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Сингапура одобрило проведение вакцинации против коронавирусной инфекции детей возрастом от пяти до одиннадцати лет американскими препаратами от корпорации Pfizer, сообщает газета The Straits Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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"Межведомственная группа по борьбе с распространением COVID-19 одобрила рекомендации экспертного комитета по вакцинации принять препарат для иммунизации детей этой возрастной группы», — заявили в ведомстве.

По планам минздрава Сингапура, прививать детей начнут в конце декабря 2021 года. При этом эксперты ведомства утверждают, что якобы вакцинация несовершеннолетних несет больше преимуществ нежели рисков. Согласно планам ведомства, детей будут прививать двумя дозами препарата с интервалом в 21 день.

Отметим, что к настоящему времени в Сингапуре полностью прошли вакцинацию от COVID-19 не менее 87% жителей.