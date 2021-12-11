Лусака, 11 декабря, 2021, 05:50 — ИА Регнум. Возможность проведения ревакцинации жителей Замбии для, как считается, укрепления защиты населения от коронавирусной инфекции рассматривают власти страны, заявила глава замбийского минздрава Сильвия Масебо в ходе пресс-конференции.

Первое ущелье, со стороны Замбии. 2012

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По ее словам, в настоящее время власти ведут консультации с экспертами, чтобы выработать перечень рекомендаций. Пока правительство рассматривает возможность введения бустерных доз препаратов против COVID-19 для взрослого населения страны. При этом власти изучают, имеется ли достаточный запас вакцин для проведения ревакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Замбии решили перестать выделять субсидии на топливо и электроэнергию для компаний и жителей страны. Предполагается, что это позволит высвободить средства и направить их в другие отрасли экономики и социального обеспечения.