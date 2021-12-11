Каракас, 11 декабря, 2021, 05:44 — ИА Регнум. Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» остаётся самой востребованной в Венесуэле. Об этом 10 декабря посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров рассказал в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Дипломат отметил, что медики Венесуэлы дают самую высокую оценку эффективности российского препарата от COVID-19. По словам Мелик-Багдасарова, «Спутник V» является если не самой массовой вакциной в стране, то точно самой популярной, при том, что в Венесуэле широко используются китайские и кубинские вакцины.

Российский посол пояснил, что за всё время применения российской вакцины не было выявлено каких-либо серьёзных побочных эффектов.

Венесуэла одной из первых подписала с Россией контракт на поставку вакцины от коронавируса. Всего на сегодняшний день в страну из России доставлено более 7,2 млн доз препарата. В Венесуэле уже более 80% жителей сделали прививку от коронавируса, при этом президент страны Николас Мадуро привился «Спутником V», так как посчитал его самым безопасным и эффективным препаратом из всех существующих в мире.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Венесуэлы объявили о вакцинации от COVID-19 детей старше двух лет.