Скопье, 11 декабря, 2021, 06:22 — ИА Регнум. В Северной Македонии 10 декабря в результате обследования 3028 образцов было выявлен 361 новый носитель коронавируса, 433 пациента выздоровели. За сутки в стране скончались 15 пациентов с COVID-19.

Македонец Окрестности Тетово, Северная Македония

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 218 723 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7710, 205 303 пациента выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 5710.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает около 40 человек с коронавирусной инфекцией.