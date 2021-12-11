Сеул, 11 декабря, 2021, 04:48 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявил 6977 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Russian.news.cn Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея

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Отмечается, что впервые за последних четыре дня за одни сутки в стране выявили менее семи тысяч инфицированных. До этого показатели по заболеваемости были рекордные. Тем не менее в Республике Корея по-прежнему рекордное число пациентов находится в критическом состоянии — 856 человек.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 510 538. Также за минувшие сутки в стране скончалось рекордное число пациентов с коронавирусной инфекцией — 80 человек. Всего в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 4210 человек.