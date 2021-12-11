Эдинбург, Великобритания, 11 декабря, 2021, 04:10 — ИА Регнум. Новая серьезная волна заболеваемости коронавирусной инфекции угрожает Шотландии из-за распространения штамма «Омикрон», заявила шотландский первый министр Никола Стерджен 10 декабря в эфире телеканала Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Она отметила, что в Шотландии зарегистрировали в общей сложности 110 фактов заражения указанной разновидностью SARS-CoV-2. Первый министр напомнила, что десять дней назад этот показатель составлял девять случаев.

По мнению Стерджен, Шотландия сталкивается с потенциальным «цунами заражений» коронавирусом, а штамм «Омикрон» может обогнать вариант «Дельта» и стать доминирующим в стране уже через несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря агентство по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании объявило, что к концу 2021 года в королевстве число фактов инфицирования штаммом «Омикрон» может достичь 1 млн.