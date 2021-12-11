Тегеран, 11 декабря, 2021, 08:41 — ИА Регнум. 10 декабря министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 130 603, причем 79 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 79 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 130 603», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 2971 новый случай заражения COVID-19, при этом 493 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 957 2017 пациентов из общего числа 6 150 843 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 3154 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 58 543 424 иранца получили первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции. 49 045 408 человек на данный момент сделали повторную прививку.