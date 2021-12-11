Ташкент, 11 декабря, 2021, 03:23 — ИА Регнум. Новая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» доставлена в Узбекистан 10 декабря, в составе груза 200 000 доз препарата. Об этом сообщил в своем телеграм-канале минздрав страны.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник Лайт»

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В ведомстве напомнили, что всего для прививок от COVID-19 в республике применяют семь разных видов вакцин, включая российские «Спутник Лайт» и «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саудовская Аравии разрешила въезд на свою территорию с 1 января жителям Узбекистана, вакцинированных «Спутником V».