Никосия, 11 декабря, 2021, 01:33 — ИА Регнум. На Кипре подтвердили первые три случая заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба местного министерства здравоохранения.

(сс) Leonid Mamchenkov Лимасол

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Уточняется, что всех инфицированных новой разновидностью коронавируса выявили в городе Лимасол. Других деталей произошедшего в ведомстве не сообщили. Отмечалось лишь, что у заболевших болезнь протекает в легкой форме, госпитализация им не потребовалась.

При этом кипрские СМИ предполагают, что зараженными оказались студенты, недавно ездившие за границу. По прибытию на Кипр их ПЦР-тесты показали отрицательные результаты, однако позднее у них выявили COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты включили Кипр в список стран, опасных для посещения, из-за появления штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. По данным американских центров по контролю и профилактике заболеваний, при посещении Кипра существует риск заразиться новой разновидностью инфекции.