Амстердам, 11 декабря, 2021, 01:32 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавирусной инфекции среди детей в возрасте от 5 до 11 лет одобрена в Нидерландах. Об этом заявил журналистам исполняющий обязанности нидерландского вице-премьера, а также министра здравоохранения, благосостояния и спорта страны Хуго де Йонге 10 декабря в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Он отметил, что окончательное решение по поводу прививок детям будут принимать их родители. Прививочная компания от COVID-19 среди указанной категории несовершеннолетних начнется в королевстве во второй половине января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Германии рекомендовали начать в стране с 13 декабря вакцинацию от коронавирусной инфекции среди детей от 5 до 11 лет.