Рим, 10 декабря, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Ситуацию с загруженностью больниц, отделений интенсивной терапии и состоянием врачей можно описать как близкую к коллапсу системы, с таким заявлением выступили в пятницу, 10 декабря, представители итальянской ассоциации врачей «скорой помощи».

Russian.news.ru Эпидемия коронавируса в Италии

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Занятые пациентами, зараженными коронавирусом, медики не успевают помогать остальным, сокращается и число коек, доступным для других больных.

Врачи устали от двухлетней борьбы с эпидемией, все чаще увольняются, не выдерживая перегрузок, и медики ждут от государства действий, которые помогут изменить ситуацию, отметили также представители ассоциации.

По данным на10 декабря, в Италии умерли134 669человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на118(днем ранее — на79). Число подтвержденных носителей выросло на20 497(днем ранее — на12 527). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 185 270 — более8% населения страны. В настоящее время заражены263 148человек (на8595больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали более 45,8 миллионачеловек (более 76% населениястраны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С6декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).