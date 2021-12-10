Рим, 10 декабря, 2021, 23:17 — ИА Регнум. В Италии выявили 26 носителей штамма коронавируса «Омикрон», заявил в пятницу, 10 февраля, глава департамента профилактики заболеваний министерства здравоохранения Джанни Рецца.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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В настоящее время продолжаются исследования этого штамма, о том, является ли он более или менее опасным, врачи пока говорить не готовы. Основным штаммом в Италии остаётся «Дельта».

По данным на10 декабря, в Италии умерли134 669человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на118(днем ранее — на79). Число подтвержденных носителей выросло на20 497(днем ранее — на12 527). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 185 270 — более8% населения страны. В настоящее время заражены263 148человек (на8595больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали более 45,8 миллионачеловек (более 76% населениястраны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С6декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).