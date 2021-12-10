Женева, Швейцария, 10 декабря, 2021, 22:11 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 617 469 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 7940 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 10 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 267 865 289 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 5 285 888 случаев смерти от заболевания.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 644 923 выявленных инфицированных и 8213 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.