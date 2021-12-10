Бухарест, 10 декабря, 2021, 21:55 — ИА Регнум. В Румынии с 10 декабря вступили в силу новые правила карантина COVID-19, предусматривающие отмену существовавших ранее жестких ограничений и одновременно — введение дополнительных санитарных мер. Об этом 10 декабря сообщила бухарестская газета Adevarul.

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Согласно официальной информации, каждый прибывающий в Румынию иностранец, ранее не прошедший вакцинацию или не имеющий необходимого «зеленого сертификата», будет помещен на десятидневную изоляцию (ранее ее срок составлял 14 дней), а транзитные пассажиры при отсутствии соответствующих документов, смогут поставить бесплатную прививку в любом из региональных медицинских пунктов.

В крупных румынских городах и на зимних курортах разрешено посещение массовых мероприятий, продлены часы работы кафе, ресторанов и увеселительных заведений. Помимо прочего, на ярмарках и концертах под открытым небом отменен масочный режим. Новые меры будут действовать до 8 января 2022 года.