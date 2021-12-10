Аргентина не станет присоединяться к бойкоту Олимпиады в Пекине
Буэнос-Айрес, 10 декабря, 2021, 21:32 — ИА Регнум. Министр спорта Аргентины Матиас Ламменс 10 декабря объявил о полной поддержке Олимпийских игр 2022 года в Пекине, тем самым выразив позицию страны относительно бойкота игр, объявленного США и их сторонниками. Об этом сообщает информагентство MercoPress.
Страна ведет подготовку к Олимпиаде. В четверг посол Аргентины в Китае Сабино Вака Нарваха встретился с представителями Олимпийского комитета Аргентины, чтобы обсудить коронавирусные требования и протоколы въезда спортсменов в Китай.
Дата проведения Зимних игр в 2022 году совпадает с 50-летием двусторонних отношений Аргентины и Китая.
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