Братислава, , 02:34 — REGNUM Дипломатический бойкот Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года поддержала президент Словакии Зузана Чапутова, 9 декабря передало «Словацкое радио».

Зузана Чапутова (сс) Slavomír Frešo

В связи с этим глава республики не будет посещать мероприятие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае объявили США, Канада, Великобритания и Австралия. 9 декабря косовский президент Вьоса Османи объявила, что Косово поддержит решение Вашингтона и его союзников бойкотировать Игры в Пекине.

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