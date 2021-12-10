Лондон, 10 декабря, 2021, 20:35 — ИА Регнум. Число инфицированных новым штаммом коронавируса «Омикрон» в Великобритании может достичь миллиона человек к концу 2021 года. Об этом заявило 10 декабря агентство по безопасности в сфере здравоохранения Соединённого Королевства.

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Специалисты ведомства считают такой показатель вероятным при условии, что скорость распространения нового варианта вируса сохранится на текущем уровне.

«Расчёты указывают на то, что при сохранении текущего тренда в Великобритании будет выявлено более миллиона случаев инфицирования к концу декабря», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на неделе во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может стать доминирующим в Европе уже к началу 2022 года.

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