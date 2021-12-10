Москва, 10 декабря, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Роспотребнадзор направит группу специалистов в Южно-Африканскую Республику для оказания содействия в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 10 декабря в пресс-службе российского ведомства.

ЮАР

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Уточняется, что группа специалистов во главе с заместителем руководителя Роспотребнадзора отправится в ЮАР по поручению президента России Владимира Путина.

Мобильная лаборатория Роспотребнадзора на базе автомобиля «КамАЗ» в сопровождении вирусологов, эпидемиологов и врачей будет доставлена в ЮАР специальным бортом МЧС России Ил-76.

В состав группы войдут также представители Минздрава России и оперативная группа МЧС.