Москва, 10 декабря, 2021, 19:30 — ИА Регнум. За прошедшую неделю в трех регионах России произошло осложнение ситуации по коронавирусу. По данным, которые привела вице-премьер РФ Татьяна Голикова, это Адыгея, Карачаево-Черкесия и Чечня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

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«Согласно индикации на тепловой карте портала «Стопкоронавирус.рф», учитывающей комплексную оценку ситуации, обстановка осложнилась в трех субъектах РФ. Это Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Чеченская Республика», — заявила Голикова 10 декабря журналистам.

Кроме того, по её словам, в Чечне отмечается небольшое снижение коллективного иммунитета. Голикова также назвала среди 12 субъектов РФ, в которых наблюдается улучшение ситуации по коронавирусу, Ингушетию, Кабардино-Балкарию и Дагестан.

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