Бухарест, 10 декабря, 2021, 17:22 — ИА Регнум. В течение ближайших нескольких дней в крупных городах Румынии начнут свою работу 214 медицинских пунктов, где каждый желающий житель страны в возрасте от 5 до 11 лет может бесплатно получить прививку от коронавируса. Об этом 10 декабря сообщило бухарестское издание News.ro.

Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания Ребенок

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Как заявил 10 декабря на пресс-конференции в Бухаресте глава Национального комитета по вакцинации Румынии Валериу Георгицэ, открытие подобных учреждений стало результатом масштабных консультаций на правительственном уровне.

Георгицэ «Безусловно, дети будут проходить вакцинацию исключительно с разрешения родителей и семейных врачей. Но и этим меры позволят нам создать дополнительные препятствия на пути распространения коронавируса».

На вопрос, сколько именно детей смогут принять участие в акции, Георгицэ не ответил.

Согласно официальной информации, по состоянию на 10 декабря, число жителей Румынии, заболевших COVID-19, составило 1,79 млн. Из них скончались 57 434 граждан.