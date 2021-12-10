Иерусалим, 10 декабря, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Научные сотрудники Еврейского университета в Иерусалиме, члены экспертной группы по борьбе с коронавирусом, составили отчет, в котором говорится о начале пятой волны эпидемии коронавируса в стране. Отчет адресован главе правительства Нафтали Беннету, министру здравоохранения Ницану Горовицу, главе Службы общественного здравоохранения Шарон Эльрои-Прайс, руководству Совета национальной безопасности и опубликован на сайте Ynet 10 декабря.

Gaetano Virgallito Израиль

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Эксперты указывают на значительный рост случаев заражения во всех секторах и возрастных группах. Среди вероятных причин новой вспышки называют общее снижение иммунитета жителей страны, рост распространения вируса в молодых семьях и учебных заведениях.

Эксперты рекомендуют, в том числе, ускорить вакцинацию, ревакцинироваться не позднее пяти месяцев после второй прививки, продлить или ужесточить ограничения для прибывающих в Израиль, изучить влияние ограничений на ситуацию в учебных заведениях.