Москва, 10 декабря, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Севастополь остаётся лидером среди российских регионов по уровню коллективного иммунитета от COVID-19, на сегодняшний день этот показатель в городе составляет 83,7%. Об этом 10 декабря сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В числе регионов, где уровень коллективного иммунитета превышает 72%, вице-премьер назвала также Чукотский автономный округ, Карелию, Санкт-Петербург, Туву, Московскую область и Москву.

При этом она отметила, что в Магаданской области и Чечне зафиксировано «небольшое снижение уровня коллективного иммунитета».

Напомним, ранее Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в целом по России за последнюю неделю увеличился с 53,7% до 55,7%.