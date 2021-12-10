Москва, 10 декабря, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за последнюю неделю увеличился с 53,7% до 55,7%. Об этом 10 декабря сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

По её словам, на сегодняшний день как минимум одним компонентом вакцины в России привиты 74 189 385 человек, полный курс вакцинации прошли 67 260 355 человек.

Вице-премьер обратилась к гражданам с призывом активнее участвовать в вакцинации, отметив, что «достигнуть уровня коллективного иммунитета в 80% можно только, если каждый гражданин, не имеющий противопоказаний, защитит себя и своих близких с помощью вакцины».