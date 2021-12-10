Минск, 10 декабря, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Выступая 10 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического Александр Лукашенко заявил главам государств и правительств ЕАЭС, что «пора уже нам начинать серьезно реагировать на те вызовы, которые нам подбрасывает постоянно жизнь». Руководитель постсоветской республики не пояснил, в чём проявлялась несерьёзность предыдущего периода отношений.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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В своём выступлении он отметил, что лидерам ЕАЭС хороша известно об отношениях официального Минска с Западом. Лукашенко отказался признавать свою ответственность за создание миграционного кризиса на границах ЕАЭС и ЕС, в частности — на белорусско-польской границе. По его мнению, Западу нужен предлог для давления на политическое руководство Белоруссии.

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Лукашенко сказал: «Это входит, к сожалению, в первый вопрос международной новостной повестки дня. Нас это не радует, но мы должны понимать, что Соединенные Штаты и коллективный Запад от своей политики не уйдут, им нужны поводы для давления на нашу братскую Россию и на нас в том числе».

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«Мы обладаем информацией, что уже и в ваши министерства иностранных дел пошли визитеры из западных стран и Соединенных Штатов Америки, уговаривая вас подключиться к давлению на Белоруссию. Вы знаете, что против Белоруссии уже пятый пакет санкций, говорят, что готовят и шестой, и седьмой, и неизвестно сколько будет. Это экономическое давление для удушения Белоруссии, для смены, как они прямо уже говорят, не только власти, но и государственного строя в Республике Беларусь», — поведал несменяемый (с 1994 года) руководитель постсоветской республики.

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«Но еще раз подчеркиваю: образно говоря, вас будут душить, настраивая против Белоруссии, чтобы вы подключились к этим санкциям против нашей страны. Моя просьба, чтобы мы были вместе, потому что это давление будет нарастать. Запад давлением на Белоруссию, Россию не ограничиться», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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