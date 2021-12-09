Минск, , 21:20 — REGNUM США и Евросоюз создают кризисы и являются виновниками бед не только Белоруссии. Об этом 9 декабря в Минске заявил Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Глубинные причины давления на Белоруссию связаны именно с США. Я не буду перечислять все причины, я постараюсь вам назвать главное. Главная причина кроется в том, что мы оказались главным звеном давления США и НАТО на Россию», — заявил Лукашенко.

В интервью Нисе Эфендиоглу, фрагменты которого опубликовала пресс-служба президента Белоруссии, руководитель постсоветской республики пояснил установление виновника бед Белоруссии со ссылкой на события 2020 года."Вы знаете, что здесь творилось у нас в прошлом году. Попробовали здесь Белоруссию сделать Украиной, как они сегодня от нас требуют. Когда мы им задаем вопрос: чего вы хотите? — Мы хотим, цитирую — «чтобы Белоруссия была, как Украина». На что я ответил: мы Украиной быть не хотим, наш народ этого не хочет, и никогда не будем. Поэтому в прошлом году нас попытались через так называемую цветную революцию и мятеж превратить в Украину. Не получилось», — сказал он.

«Для чего им нужно превратить Белоруссию в Украину? Для того, чтобы полностью создать вот этот балто-черноморский регион, о чём они мечтают давно, создать блок с границей на востоке возле Смоленска для дальнейшего давления и, скажу прямо, продвижения в Россию», — уверен белорусский политик.

Он провёл параллели между мирными манифестациями против фальсификации президентских выборов в Белоруссии 2020 года и вооружённым мятежом в Турции при попытке свержения президента Реджепа Эрдогана, отметив, что в белорусском случае «не получилось сделать это через мятеж». Лукашенко во время интервью настаивал: в Белоруссии якобы был именно «мятеж» с попыткой «силой, наскоком сломать страну».

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«Поэтому перешли к планомерному давлению, перешли к гибридной войне. Суть этой гибридной войны состоит в том, что идёт давление и нападки на Белоруссию по разным направлениям, с разной интенсивностью по этим направлениям, — добавил Лукашенко. — Это выражается в давлении через СМИ, по линии дипломатической, по линии политической и сейчас перешли к жестокому давлению по экономическим направлениям — пять пакетов санкций против Белоруссии ввели американцы и европейцы. За этот год были 10 попыток совершения террористических актов — против людей, против предприятий и против военных объектов — со стороны наших «беглых», которые находятся под «крышей» Польши, Литвы и Украины».

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