Стокгольм, 10 декабря, 2021, 16:50 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на шестерых. Данная информация была опубликована 10 декабря на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 15 191 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 229 217 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 3 162 новых случая заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 662 893 человека старше 12 лет (84,8%), вторую — 7 260 558 (80,4%).

С начала пандемии в общей сложности 8 056 человек получили помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.