Берлин, 10 декабря, 2021, 16:42 — ИА Регнум. В Германии количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией заметно снизилось по сравнению с предыдущей неделей. По данным Института Роберта Коха (RKI), в настоящее время уровень заболеваемости в стране составляет 413,7 случая на 100 000 человек, сообщает 10 декабря издание Spiegel.

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По данным органов здравоохранения Германии, в течение 24 часов было зарегистрировано 61 288 новых случаев заражения. С начала пандемии органы здравоохранения зафиксировали в общей сложности 6 423 520 случаев.

Число людей, выздоровевших от инфекции, в Германии составляет около 5 329 300 человек. При этом общее количество летальных случаев от COVID-19 выросло на 484 — до 104 996.

Несмотря на уменьшение количества новых случаев заражения коронавирусом, о которых сообщается еженедельно, RKI рекомендует активизировать усилия в борьбе с пандемией.