Джакарта, 10 декабря, 2021, 15:46 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 192 случая заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

По состоянию на 10 декабря в Индонезии выявлено 4 258 752 носителя коронавируса.

Кроме того, побороть коронавирус смогли 4 109 675 жителей Индонезии. За сутки вылечились 311 человек.

Всего эпидемия унесла жизни 143 923 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страна сотрудничает с рядом государств в области возвращения преступных активов.